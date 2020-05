CorSport: l’Inter in pressing su Mertens: 4,5 milioni più bonus

Inter e Barcellona dialogano per il futuro di Lautaro, ma, a prescindere da un suo ipotetico addio, l’Inter punta a rinforzare il reparto di attacco spingendo per Dries Mertens. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Per accaparrarsi Mertens non ci sarebbe infatti bisogno di pagare il suo cartellino, visto che il contratto del belga con il Napoli è in scadenza. L’Inter ci pensa da tempo, poi il riavvicinamento dell’attaccante al Napoli aveva frenato l’affare. Ma adesso che sembra di nuovo vicino un addio all’azzurro, la società nerazzurra ci riprova.

“L’Inter, che non aveva mai interrotto i contatti con l’entourage di Mertens, fiutando il clima, è tornata ad affondare il colpo. Stando ai rumors ci sarebbe già un’intesa di massima per l’ingaggio, attorno ai 4,5 milioni di euro. Mancherebbe da definire, invece, il premio alla firma e i bonus da aggiungere, ma i discorsi in questo senso sarebbero già molto avanzati. Affare in dirittura d’arrivo, allora? In verità, non è ancora il momento per dare per scontata la fumata bianca”.