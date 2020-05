Serie A allenamenti di gruppo, il comitato tecnico scientifico approva il protocollo

Secondo quanto scrive Repubblica, il Comitato tecnico scientifico ha validato il protocollo scritto dai medici di Federcalcio e Lega Serie A per gli sport di squadra. Via libera, quindi, agli allenamenti di gruppo.

“Il testo è stato approvato, seppure con precisazioni, e permetterà alle società di iniziare ad allenarsi in gruppo. Le sedute collettive sarebbero dovute riprendere già da lunedì ma il protocollo precedente era stato bocciato dai club, contrari al ritiro prolungato imposto dal testo precedente. Ora, il nuovo testo, dovrebbe consentire di evitare le due settimane di quarantena dentro il centro sportivo per tutto il gruppo squadra. Per garantire che il gruppo resti immunizzato, verranno effettuati regolarmente tamponi a tutti i calciatori: questa la soluzione suggerita dal protocollo”.