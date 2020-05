Repubblica: De Laurentiis blinda Castel Volturno. Vuole dimostrare che si può riprendere il campionato

Castel Volturno è letteralmente blindato, scrive Repubblica Napoli. Il club partenopeo vuole in tutti i modi evitare la possibilità di contagi tra i suoi tesserati e per questo motivo il protocollo messo a punto da De Laurentiis è rigidissimo.

“Al di là della sua volontà di tutelare al meglio la salute di Insigne e compagni, infatti, il presidente è schierato in prima fila nel braccio di ferro per la ripresa del campionato e proprio per questo non può permettersi passi falsi. Sbattere le porte in faccia alla pandemia del coronavirus, del resto, è il modo più efficace per dimostrare alle istituzioni — sportive e non — che presto ci saranno davvero le premesse per autorizzare il sospirato via libera all’attività agonistica. De Laurentiis non ha mai perso le speranze di portare a termine la stagione e la frenata dei contagi lo ha reso ancora più determinato e agguerrito. Il presidente è pronto a tutto — se sarà necessario pure a una battaglia legale per la tutela dei suoi diritti — nel caso in cui il Governo o la Figc opteranno invece per la conclusione anticipata del campionato. Ma è un’ipotesi che il Napoli non sta nemmeno prendendo in considerazione, per ora”.