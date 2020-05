Protocollo Figc, in caso di positivo scatta la quarantena per la squadra

Secondo quanto riporta Sky, la norma potrà cambiare anche seguendo la curva epidemiologica dei contagi

Oggi la Figc ha inviato al Ministero dello Sport il protocollo per la ripresa della Serie A. L’invio è avvenuto con un giorno di anticipo rispetto al previsto, segno che i club provano ad accelerare la ripartenza.

Secondo quanto riporta Sky, nel protocollo è inserita la regola secondo cui, in caso di nuova positività di un calciatore, tutta la squadra dovrà andare in quarantena per 14 giorni, mentre il contagiato finirà in isolamento.

Sky aggiunge, però, che la norma potrà cambiare, anche seguendo la curva epidemiologica dei contagi.