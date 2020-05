Pavoletti: “Mi mancano il campo e lo spogliatoio”

L’ex calciatore del Napoli, in forza al Cagliari Leonardo Pavoletti ha raccontato su Instagram il ritorno agli allenamenti con i compagni dopo la lunga quarantena. Reduce da un infortunio il suo ritorno è sicuramente differente

“La squadra ha ricominciato, io purtroppo devo allenarmi ancora a parte. Mi hanno spostato nella palestrina del settore giovanile con il mio preparatore atletico per fare un altro percorso. Siamo talmente distanti che non so cosa facciano esattamente. Al momento fanno ancora allenamenti individuali”.

Sulla ripresa del campionato

“Spero che la situazione si normalizzi dalla prossima settimana, almeno in campo con la partitella e il contatto fisico. Dopo due mesi sul divano ti devi riadattare. In caso di positività, fermano solo il singolo giocatore. Se fermassero tutta la squadra per 14 giorni il campionato sarebbe uno schifo. Devono esserci regole giuste, altrimenti se ne riparla per quando sarà tutto tranquillo. C’è tanta voglia nei ragazzi. La società ha fornito attrezzi per allenarsi a casa, ma il campo manca. Anche lo stare nello spogliatoio. È dura, ma sono tutti coscienziosi: prima la salute, poi tutto il resto”.