Osimhen e Magalhães, il Napoli tenta il doppio affare col Lille

Secondo quanto riporta Le10Sport, il Napoli avrebbe già avanzato un’offerta per l’attaccante nigeriano, mentre aspetta di capire il futuro di Koulibaly per il difensore brasiliano

Come riporta Le10Sport.com il Lille e il Napoli dovrebbero essere protagonista anche nella prossima sessione di mercato. L’estate scorsa infatti l’affare Pepé sfuggi per un soffio al presidente De Laurentiis. Al centro delle trattative quest’anno ci sarà invece Victor Osimhen

Il Lille sarà costretto a vendere per ricostituire le sue finanza data la crisi, ma sarà difficile ripetere l’operazione Pepè che porto nelle casse del club 80 milioni

La novità, secondo Le10Sport, sarebbe che il Napoli è intenzionato a chiudere con il club un doppio affare nel quale rientrerebbe anche il difensore Gabriel dos Santos Magalhães con cui sarebbe però in lotta con Chelsea, Arsenal, Leicester ed Everton.

De Laurentiis ha già avanzato una prima offerta per l’attaccante che è stata rifiutata dal Lille. Non vi è certezza che il cartellino del nigeriano sia fissato per 55 milioni, come filtra dai media italiani, ma è certo che il Napoli è una società che lo affascina molto.

Per Gabriel non vi sarebbero ancora offerte concrete, ma il Napoli lo considererebbe il successore di Kalidou Koulibaly la cui partenza è confermata per questa estate.