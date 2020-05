Non sono i soldi ad aver convinto Mertens, ma la possibilità di diventare dirigente

Nulla hanno potuto le sirene dell’Inter e del Chelsea, che hanno invano cercato di approfittare della momentanea crisi di coppia in casa azzurra, durata un paio di mesi e spazzata via da una semplice telefonata. Aurelio De Laurentiis ha fatto la mossa giusta al momento giusto, dopo il gran lavoro di diplomazia portato avanti dal primo marzo in poi da Rino Gattuso e dal direttore sportivo Giuntoli. Sono stati loro infatti a smussare gli angoli e a gettare le basi per l’affondo decisivo del presidente, che è entrato in scena quando ha avuto la certezza di trovare terreno fertile, ma ha saputo anche toccare le corde giuste