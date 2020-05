Mertens tentenna: vuole chiudere la carriera con il Napoli (che spera ancora)

Ci sono ancora margini per un accordo con De Laurentiis ma il presidente deve risolvere l’impasse (su tutti il bonus alla firma). L’amore di Dries per Napoli

Per Repubblica Napoli non sarebbe poi così scontato il passaggio di Dries Mertens all’Inter. I nerazzurri sono avanzati parecchio nella trattativa, ma il belga non ha ancora abbandonato l’idea dell’azzurro. Vuole ancora chiudere la sua carriera con il Napoli. Se De Laurentiis risolvesse la questione del bonus alla firma probabilmente Mertens firmerebbe il rinnovo. Intanto, “tentenna e riflette”.

Il quotidiano scrive:

“All’azzurro potrebbe aggiungersi il nero dell’Inter diventata pretendente seria e accreditata tanto da superare nelle ultime ore pure il Chelsea. La corte al giocatore del Napoli è serrata. Lukaku sarebbe contento di ritrovare il compagno di nazionale nel tandem offensivo di Antonio Conte che rischia di perdere Lautaro, pronto a raggiungere Messi al Barcellona. Mertens, però, non ha ancora firmato e sta riflettendo sul da farsi. È combattuto perché la voglia di Napoli non gli è passata. Vorrebbe chiudere la carriera nella città che lo ha adottato, insieme alla moglie Kat. Margini per un accordo in extremis ci sono ancora, ma De Laurentiis deve risolvere l’impasse (su tutti il bonus alla firma) per regalare a Gattuso un campione di sicuro affidamento. L’allenatore azzurro si è espresso chiaramente a favore della riconferma di Mertens, che considera centrale nel suo progetto. La decisione arriverà a breve, l’Inter pressa in maniera convinta, “Ciro” Mertens tuttavia tentenna e riflette. Non potrà farlo in eterno, ovvio: quindi a breve la matassa si scioglierà in un modo o nell’altro”.

Anche la Gazzetta dello Sport dà l’operazione ancora in forse. A far tentennare Dries è il suo legame con la città di Napoli, cosa su cui il club partenopeo conta di fare leva per convincerlo a restare.

“Il nome di Dries dalle parti di viale della Liberazione sta diventando sempre più caldo: l’attaccante, in scadenza con il Napoli il 30 giugno, è appetibile per tante squadre di primo piano e l’Inter è messa sempre meglio nella corsa, con il Chelsea che spera di spuntarla davanti al traguardo. Gattuso sta cercando in tutti i modi di convincere il belga a firmare un nuovo contratto, ma al momento i suoi sforzi sono stati vani. Mertens è legatissimo alla città di Napoli, dove è arrivato nel 2013, e ha più volte detto che in Serie A non si vedrebbe altrove: per questo motivo la dirigenza azzurra spera ancora di poterlo trattenere al fotofinish“.

L’Inter, però, continua a spingere.

“Già a gennaio Marotta e Ausilio si erano informati su Dries, poi il suo rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis sembrava molto vicino. Ora riecco l’assalto, con un’arma in più già calata da tempo: Romelu Lukaku in versione sponsor“.

I due sono compagni di Nazionale e con il probabile addio di Lautaro e di Alexis Sanchez, Dries potrebbe avere un ruolo di primo piano accanto a Romelu nell’attacco interista.

“Dries al Napoli guadagna 5 milioni a stagione, ora vuole firmare l’ultimo contratto pesante della carriera: chiede un accordo di due anni con un ingaggio identico a oggi, tempi e cifre non spaventano l’Inter. Che è pronta a fare il passo decisivo non appena ci sarà la rottura col Napoli e non smette di seguire un’altra pista a costo zero, Edinson Cavani, per cui Conte stravede”.