Mertens chiede al Napoli biennale da 4 milioni e cancellazione multe

Su Calciomercato.com alcuni aggiornamenti sulla situazione contrattuale di Mertens e Callejon. I loro contratti scadono in estate e quelle che li riguardano sono le situazioni più difficili da affrontare.

“Per il belga, nelle ultime ore, si affaccia l’ipotesi Milan, anche se risulta difficile ipotizzare che il club rossonero possa spingersi a soddisfare le richieste di Dries. Mertens per rinnovare con il Napoli chiede un biennale di 4 milioni più un bonus alla firma anche basso grazie ad una compartecipazione ai diritti d’immagine: il presupposto di tutto questo è la cancellazione delle conseguenze economico-legali (non delle multe) derivanti dall’ammutinamento dello scorso 5 novembre. Il Napoli resta la priorità: Inter e Chelsea, però, insistono e visto che ADL è fermo a 3 milioni di offerta base e non vuol parlare di cancellare le conseguenze delle multe, allora il club di Londra che, già a gennaio voleva acquistarlo, sembra essere in testa per la sua acquisizione a parametro zero”.