Il Corsport rivela uno scambio dell’incontro tra i due. «Si sono lasciati con una stretta di mano». Certamente virtuale, in ossequio al distanziamento sociale

De Laurentiis è finalmente riuscito a portare a casa il rinnovo di Mertens, un rinnovo che parte da lontano e che ha come principale artefice il presidente come rivela oggi il Corriere dello Sport. Quando lui e Mertens si incontrarono in quel famoso pranzo all’Hotel Vesuvio non servirono troppe parole per capirsi, per capire quali erano le rispettive intenzioni

Rinnovo Mertens-Napoli Non è stata una questione di soldi, anche se Mertens ha riflettuto. «Presidente, io voglio vincere». Risposta sorridente: «E perché secondo te io voglio perdere….?». Si sono lasciati stringendosi la mano, come fosse stato stretto un patto, il resto l’ha fatto il distanziamento sociale e l’irruzione di Inter e Chelsea, che hanno provato a forzare una volontà ormai radicata”