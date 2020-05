Malagò e le partitelle della Lazio: «Il calcio ha un problema culturale col rispetto delle regole»

Il caso delle partitelle della Lazio documentate dal Corriere della Sera è stato discusso durante la Giunta Coni, alla presenza di Spadafora. Il Corriere della Sera scrive che il ministro dello Sport

“ è apparso irritato per l’episodio (tra l’altro non ha mai avuto un grande feeling con Lotito) “.

E riporta le dichiarazioni di Malagò che, di fatto, ha accusato il calcio di avere una scarsa propensione al rispetto delle regole. Il capo del Coni ha detto:

«C’è differenza tra il calcio e gli altri sport, è un problema culturale. Se questo comportamento della Lazio è reale, significa che c’è poco rispetto per le regole del gioco. Stamani molte atlete e molti atleti mi hanno chiamato arrabbiati perché sono stati isolati per due mesi e in questo periodo hanno sempre rispettato le norme. E anche all’interno della Giunta qualcuno ha sottolineato come ci sia chi ha trasgredito alle norme di legge».