Lukaku: “È difficile godersi le cose quando le persone stanno ancora morendo”

L’attaccante dell’Inter risponde ai tifosi su Twitter parlando di macchine, vacanze e serie Tv

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha risposto ad alcune domande dei tifosi sul suo profilo Twitter, domande che hanno spaziato dall’auto preferita alle esultanze fino ad argomenti più seri.

La prima domanda, quindi, è stata sul momento attuale senza calcio e con molte sofferenze per tutti.

“È difficile per me godermi le cose in questo momento quando le persone stanno ancora morendo e quando le persone non possono riprendere la loro vita normale”

it’s to difficult for me to enjoy stuff right now when people are dying still.. and people can not resume their normal lives https://t.co/6myQiB3P8B — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 22, 2020

La sua località di vacanze preferita è Los Angeles

“vorrei andare alle Maldive un giorno. Ma è una meta per le coppie, io sono single quindi non ci vado”

Ha spiegato di non poter scegliere tra Netflix ed Amazon Prime

I don’t have amazon prime yet.. https://t.co/TTYCJf4278 — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 22, 2020

Lukaku ha detto che non ha mai parlato di macchine anche la Roll Royale Wraith non è male

I never discussed cars but The rolls royce wraith was nice https://t.co/4l6gmSkk6L — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 22, 2020

Lukaku ha detto di non sapere ancora quando si ritirerà, ma quando accadrà “vorrò passare un po’ di tempo con la mia famiglia”. L’esultanza preferita, infatti, è “un urlo per mio figlio e per mia mamma”.