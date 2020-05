Lotito: «Altro che “Lazietta”, ho rifatto il centro sportivo. Abbiamo anche le lavatrici anti-virus»

Orgoglio Lotito. “Non esiste più la Lazietta, quello è stato un momento storico, adesso è grande Lazio Siamo liberi di decidere il nostro destino e dettiamo le linee strategiche del calcio nazionale. Lo facciamo per una capacità che ci viene riconosciuta, non per altri motivi”.

Il presidente biancoceleste in un’intervista a Lazio Style Channel, parla dei lavori di rinnovamento del centro sportivo di Formello e simbolicamente della sua creatura, che secondo lui ha ormai fatto il salto d’immagine.

“Siamo riusciti a cambiare la mentalità dei giocatori, che ora sanno di far parte di uno dei club più importanti, ci scelgono perché convinti di far parte di una delle società migliori, con strutture all’avanguardia. Parlando con gli addetti ai lavori, ho visto un cambiamento radicale della valutazione della Lazio e del club”.

A proposito del centro sportivo della Lazio dice:

“Ho fatto rifare il muro di cinta del Centro Sportivo e davanti al muro verrà posto un grande scudetto illuminato, con scritto S.S. Lazio S.p.A. Training Center. Ho fatto rifare il cancello, verranno esposte due ali di aquila con il becco al centro. Direte, ma che centra? Perché c’è differenza quando arriva un calciatore e si ritrova a guardare un muro in tufo, brutto, o una cosa ampollosa, importante. Penserà di essere arrivato in un club grandissimo per tradizioni, storia, e identità. Sono situazioni che servono per rendere grande la Lazio non solo per immagine, ma anche per comunicazione. Vogliamo essere i primi in tutti i campi. Non voglio solo organizzare la prima squadra, ma tutto il sistema Lazio”.

E la struttura è un pallino del Presidente anche per gestione e prevenzione del contagio coronavirus.