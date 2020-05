L’Inter insiste con la minaccia: a Napoli con la Primavera, ma la Primavera è ferma

L’Inter ha definito sconcertante la decisione della Lega di iniziare con la Coppa Italia. Anche il Milan contrario. La Juve è scettica ma non si schiera contro

La giornata in Lega, ieri, non è stata semplice. Non sono mancate discussioni e tensioni e la dura presa di posizione di Milan e Inter sulla Coppa Italia. I club milanesi trovano inconcepibile assegnare un trofeo con due partite in tre giorni dopo uno stop così lungo. Anche la Juve è perplessa, ma non si è esposta pubblicamente.

La più agguerrita nella contestazione, ieri, è stata l’Inter.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Il club di Zhang ha provocatoriamente minacciato di mandare in campo la formazione Primavera nel match contro il Napoli, allo stadio San Paolo, proprio per inviare un chiaro messaggio alla Lega (ma la verità è che l’attività delle squadre giovanili è stata fermata)”.

La Primavera, al momento, scrive il Corriere della Sera, si allena alla Pinetina con 10 giocatori insieme alla prima squadra.

L’Inter avrà la semifinale contro il Napoli il 14, il 17 l’eventuale finale e tre giorni dopo il recupero della 25esima giornata contro la Sampdoria. Un tour de force considerato inammissibile.

La Gazzetta scrive:

“La società nerazzurra ribadisce la propria posizione: la scelta di ripartire con la Coppa Italia è definita “sconcertante””.

Il calendario dell’Inter sarebbe più penalizzante rispetto a quello di Juventus e Lazio, con le quali è in corsa per lo scudetto.

La rosea scrive che Napoli e Juventus, le altre due squadre coinvolte nella Coppa Italia, sono state più “condiscendenti”.

Come riporta il Corriere dello Sport, Agnelli ha spiegato che

“in un momento di difficoltà non ce la sentiamo di fare resistenza”,

aggiungendo che senza supplementari, con le rose ampie e i 5 cambi, lo sforzo potrà essere gestito.

Il Corriere della Sera aggiunge che Agnelli ha detto:

“Siamo svantaggiati, ma penso che sia giusto dare fiducia al presidente Dal Pino”

Il differente atteggiamento dei bianconeri rispetto alle milanesi non è passato inosservato agli occhi delle Lega, scrive la Gazzetta.

“Dalla Lega è stato apprezzato l’intervento di Andrea Agnelli, presidente bianconero, sull’interesse generale prevalente. Al contrario il voto di Inter e Milan in Consiglio è stato notato per l’intenzione opposta”.