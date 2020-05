Le prime linee guida del protocollo per la Serie A: non alla partita delle 16.30

Era uno degli slot a cui si era pensato per disputare le partite: i giocatori, tramite l’Aic, si sono opposti: troppe alte le temperature in questo periodo dell’anno

Sky rivela le linee guida inserite nel protocollo redatto dalla Figc relativo alla ripresa del campionato e alle norme da seguire per le partite che è stato consegnato questo pomeriggio, con un giorno d’anticipo al ministro dello Sport Spadafora.

Il protocollo sarà sottoposto al Comitato tecnico scientifico prima della riunione in programma giovedì 28 per decidere la data della ripresa che lo stesso ministro ha anticipato potrebbe essere il 13 o il 20 giugno

Ci ci sarà un consiglio federale il 3 giugno in cui dovrebbe essere decisa la data di ripresa del campionato.

Mediasetsport riporta invece che non si giocherà alle 16:30, uno degli slot a cui si era pensato per disputare le partite: i giocatori, tramite l’Aic, si sono opposti: troppe alte le temperature in questo periodo dell’anno. Ok, invece, alle partite alle 18:30 e alle 21

Serie A, le norme del protocollo partite

Stadio diviso in tre settori (area tecnica, spalti, esterno stadio)

300 persone circa allo stadio

2 sale anti-doping separate

Percorsi separati per le squadre all’ingresso in campo

Distanza minima dall’arbitro 1,5 metri

Vietate le strette di mano

Calciatori squadra di casa allo stadio con mezzi propri

Squadra ospite allo stadio con più pullman