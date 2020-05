Spadafora: “Dovremmo pensare alle partite in chiaro per evitare assembramenti nei bar”

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai 3.

“ Le due date possibili sono il 13 e il 20 giugno. Pochi minuti fa è arrivato il protocollo per la ripresa e ho convocato per giovedì prossimo Lega e FIGC per decidere se e quando far ripartire il campionato”.

Sulle partite in chiaro:

“In Germania Sky ha trovato un accordo per la diretta gol, credo che dovremo assolutamente pensarci anche in Italia, anche per evitare assembramenti in luoghi pubblichi come i bar. Io come Governo sono disponibile per consentire la trasmissione della “diretta gol””.