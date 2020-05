L’agente di Callejon: «Con il Napoli non ci sentiamo da un po’. Nessuna novità sul rinnovo»

Manuel Garcia Quilon a Radio Kiss Kiss: «Dalla Spagna si sono fatti avanti già 2/3 club importanti».

L’agente di Josè Maria Callejon, Manuel Garcia Quilon, ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro dell’attaccante. Il contratto è in scadenza ma il procuratore ha dichiarato di non sentire il Napoli da un po’ e che dunque non ci sono novità relative al suo rinnovo. Ha anche aggiunto che dalla Spagna si sono fatti avanti già due o tre club importanti interessati al calciatore.

«Con il Napoli non ci sentiamo da un bel po’ di tempo. Non ci sono novità sul rinnovo. Dalla Spagna si sono fatti avanti già 2/3 club importanti».