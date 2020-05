La Stampa: il Napoli vuole Belotti. Pronto ad offrire Petagna più 20-25 milioni

Su La Stampa il futuro possibile del Gallo Belotti. Sono tante le squadre che lo hanno puntato. Napoli, Milan, Roma. E, oltre confine, Everton e Manchester United.

L’interesse più consistente, secondo quanto scrive il quotidiano, è quello del Napoli. A Gattuso Belotti piace da tempo e potrebbe prendere corpo una operazione complessa che prevede l’inserimento di Petagna.

“Dando per scontato, o quasi, gli addii di Milik e Mertens potrebbe prendere forma un’operazione più complessa: il Gallo al Napoli per Petagna più una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro. Petagna è azzurro da gennaio, ma è rimasto con la formula del prestito in quella Spal da dove arriverà il nuovo uomo mercato del Toro, Davide Vagnati. Il direttore sportivo granata designato al posto di Bava potrebbe fare da volano alla trattativa con il Napoli e Petagna ritrovarsi in un club che lo ha corteggiato anche in passato e che si prepara ad una nuova rivoluzione: Cairo ha comunicato a Bava la sua scelta lunedì in un colloquio che si è trasformato in un bilancio, ritenuto negativo, dell’ultima stagione e che ha dato modo al ds ancora in carica di rivendicare un margine di manovra, di fatto, inesistente”.