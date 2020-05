La prima giornata della “nuova” Bundesliga: si riparte il 16 maggio

Tre mesi fa non sarebbe stata nemmeno una notizia, oggi invece il programma della 26esima giornata del campionato tedesco fa uno strano effetto: torniamo a parlare di calcio giocato

Un calendario, con partite di calcio. Giorni, orari, e la classifica da aggiornare. Da un altro pianeta – la Germania – rispunta il pallone “ordinario”. Tre mesi fa non sarebbe stata nemmeno una notizia, oggi invece il programma della 26esima giornata della Bundesliga fa uno strano effetto. Perché è la “prima” giornata del nuovo calcio, quello che riparte in piena pandemia. Per ora è un’esclusiva del campionato tedesco.

Oggi il presidente della Lega calcio tedesca Christian Seifert, dopo l’ok ricevuto ieri dalla cancelliera Angela Merkel, ha ufficializzato la data del riavvio: non il 15, ma il 16 maggio. Ed ecco dunque come si dispiegherà l’unico weekend di calcio giocato in Europa:

16 maggio

Borussia Dortmund-Schalke 04 (15:30)

RB Lipsia-Friburgo

Hoffenheim-Herta Berlino

Fortuna Dusseldorf-Paderborn

Augsburg-Wolfsburg

Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach (18:30)

17 maggio

Colonia-Mainz (15:30)

Union Berlino-Bayern Monaco (18)

18 maggio

Werder Brema-Bayer Leverkusen (20:30)

“L’allentamento delle misure restrittive non deve significare che il coronavirus non venga più preso seriamente”, ha detto Seifert in conferenza stampa. “Servono disciplina, rispetto delle regole, e responsabilità personale di ciascuno”.

Il Preidente della DFL ha spiegato che le partite si giocheranno ovviamente tutte a porte chiuse e che “non è ancora chiaro se ci saranno o meno le cinque sostituzioni”. Toccherà alla Fifa decidere.

Il termine della stagione tedesca è fissato per il 27/28 giugno.