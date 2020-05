La paura dei calciatori: «Dopo due mesi di stop, i movimenti sono pericolosi per noi»

Su Repubblica il pericolo infortuni nel calcio dopo lo stop di due mesi a causa della pandemia. I calciatori hanno perso l’abitudine al gesto tecnico. Come se avessero dimenticato come si fanno alcune cose.

Balotelli, scherzando su Instagram con Matri ha detto che forse non saprebbe stoppare più la palla, per disabitudine. E poi ci sono gli infortuni dei primi giorni di allenamento. Da Pau Lopez a Manolas.

Un difensore della Serie A di cui il quotidiano non fa il nome esprime la preoccupazione dei colleghi.

«Abbiamo perso alcuni movimenti, come spostarsi di lato, i cambi di direzione. Per motivi di spazi molti di noi non lo hanno potuto fare per due mesi».