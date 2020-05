In quarantena chi arriva in Inghilterra dall’estero: e per le coppe europee come si fa?

Il provvedimento prevede 14 giorni di isolamento. Si sperava che ci fossero delle deroghe per gli sportivi, ma secondo i media inglesi non sarà così

Le nuove regole decise dal Governo inglese per quanto riguarda gli accessi al Paese rischiano di compromettere le gare di Champions ed Europa League. È stato infatti approvato un provvedimento che prevede la quarantena di 14 giorni per chiunque entri nel Regno Unito, inizialmente si sperava che ci fossero delle deroghe per gli sportivi, ma, secondo i media inglesi non sarà così.

Sembrava che i vertici sportivi inglesi avessero convinto il segretario alla Cultura Oliver Dowden a presentare una richiesta di esenzione per i calciatori, ma questa richiesta è stata annullata dal Dipartimento della Sanità e dall’ufficio di gabinetto. Secondo una fonte governativa riportata dalla Gazzetta dello Sport, “non è stata presa una decisione definitiva”, ma al numero 10 di Downing Street considerano il provvedimento “solido”. Una scelta che potrebbe di fatto compromettere le eventuali trasferte delle squadre impegnate con le coppe europee: Manchester City e Chelsea in Champions, e di Manchester United, Wolverhampton e Rangers Glasgow in Europa League.