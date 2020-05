Il Tempo: la Procura Federale apre inchiesta su Lotito per le dichiarazioni su Juve-Inter

In un’intervista a Repubblica, ad aprile, il patron della Lazio avanzò dubbi sulla regolarità della partita. Ora i sostituti procuratori vogliono vederci chiaro

Secondo quanto scrive Il Tempo, la Procura Federale starebbe pensando di aprire un’indagine sulle dichiarazioni rilasciate da Claudio Lotito a Repubblica, lo scorso 26 aprile. Il patron della Lazio ha criticato la partita Juve-Inter, l’ultima prima del lockdown dicendo:

“Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista”.

La frase ha fatto drizzare le antenne ai sostituti procuratori della Figc. Si chiedono cosa volesse dire Lotito, se intendeva accusare la partita di irregolarità.

I sostituti procuratori hanno convocato il presidente biancoceleste per avere dei chiarimenti. Se Lotito non rilascerà spiegazioni convincenti l’opzione più grave a suo carico sarebbe quella di un deferimento per dichiarazioni lesive, come disciplinato dall’articolo 23 del nuovo Codice di giustizia sportiva. Serviranno 60 giorni per sistemare il tutto, interrogatorio compreso.