Il talent del Sancarluccio (il teatro non si ferma)

Performance a scelta dei concorrenti, da videoregistrare ed inviare all’organizzazione. In giuria anche Paolantoni. premio una serata dello spettacolo e una borsa di studio

Parte da Napoli una luce di speranza per i lavoratori artistici, aspettando i provvedimenti concreti del Ministro della Cultura Dario Franceschini. “Proprio adesso che i lavoratori dello spettacolo sono messi a dura prova dallo stop imposto dalla diffusione della Sars-Cov2, più che mai pensiamo che serva dare un segnale preciso, per non rassegnarsi e continuare a coltivare il sogno del Teatro” – così, all’unisono, Giuliana Tabacchini, la direttrice del Nuovo Teatro Sancarluccio, e la dottoressa Gigliola de Feo, attrice e direttrice artistica de “La Falegnameria dell’Attore”, a proposito del progetto “The star – Il Talent” che intende premiare gli attori.

Il progetto si rivolge ad attori professionisti e non, giovani, meno giovani, debuttanti, esperti o allievi attori. I concorrenti si esibiranno in una performance a loro scelta, da videoregistrare ed inviare all’organizzazione del talent: i tapes verrano poi pubblicati sui canali digital dedicati e valutati da una giuria tecnica, composta da Franco Oppini, Francesco Paolantoni, la Tabacchini e la de Feo. (Oppini era stato recentemente a Napoli per lo spettacolo “Gianni Rodari, Un’intuizione fantastica” con la de Feo che sarà riproosto di nuovo dopo la fine della pandemia sempre al Sancarluccio). In premio, una serata di spettacolo presso il Nuovo Teatro Sancarluccio ed una borsa di studio offerta da “La Falegnameria dell’Attore”.

“The Star – Il Talent”, un’idea partorita già nell’estate del 2017, ci sembra oggi il modo migliore per prepararsi alla ripresa, investendo proprio su quelle figure professionali, gli artisti, che adesso fanno tanta fatica, quasi costrette a dover continuamente dimostrare che la propria esistenza è funzionale ad una qualche utilità per il resto dell’umanità” – continuano la Tabacchini e la stessa de Feo che concludono, “l’obiettivo che ci poniamo è quello di rivendicare l’importanza del mestiere di Attore, accendere i riflettori sulla fatica, l’impegno e lo studio necessari ad intraprendere questa professione. E in più, cosa non meno importante, vorremmo provare a portare nelle case, in questo momento storico particolarmente buio per l’Arte, la magia del teatro e del sogno artistico, tenendo vivo il coraggio e la passione di chi ama il palcoscenico. Vorremmo cominciare a rialzare il sipario, almeno con il cuore”.

Sono aperte le iscrizioni: è possibile scaricare il bando per partecipare su www.nuovoteatrosancarluccio.it e su www.lafalegnameriadellattore. it. Per informazioni: thestariltalent@gmail.com ; Ph. 389 2199162 – 0814104467 .