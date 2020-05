Il Psg vuole Cristiano Ronaldo. Al-Khelaifi: «È un esempio per gli atleti»

Il presidente a France Football: «Spinge sempre i suoi limiti. Ammiro questa volontà implacabile. Sarebbe come Ibrahimovic e Beckham»

Il PSG è un paese per vecchi campioni. Nasser Al-Khelaifi sta valutando una pazza idea: Cristiano Ronaldo come David Beckham e Zlatan Ibrahimovic. Il presidente di Qatar Sports Investments ha confessato a France Football di ammirare l’attaccante della Juventus: “Rimane motivato dal desiderio di migliorare ogni giorno e spinge sempre i suoi limiti. Ammiro questa volontà implacabile; è un ottimo esempio per tutti gli atleti del futuro”.

Ma Al-Khelaifi l’ha buttata lì, il paragone con due “grandi vecchi” che hanno cambiato il volto della squadra parigina è tutto suo: “Ripensando a tutti i giocatori che si sono uniti a noi sin dall’inizio della nostra avventura col PSG, potrei evidenziare Zlatan Ibrahimovic per il suo personaggio, la sua leadership, il suo carisma e la sua capacità di fare le cose. Era sempre affidabile e quando la situazione gli richiedeva qualcosa, sapeva come affrontare le sfide del momento”. E David Beckham, “anche se è stato al PSG per un breve periodo, ha avuto un effetto trasformativo sul nostro club. La sua applicazione suo ogni dettaglio in ogni momento, la sua determinazione ad avere successo, il suo gusto per il lavoro di squadra e la sua aura naturale erano risorse estremamente preziose”.

Ronaldo, che nel frattempo è tornato a Torino con tutta l’epica del 35enne che si allena il doppio dei ragazzini, è ufficialmente nella lista del Psg.