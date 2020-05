Il presidente del Lille: “Per Osimhen offerte da tre campionati diversi”

“Abbiamo rifiutato un’offerta inglese e una spagnola nella finestra di mercato dello scorso gennaio. Per l’estate c’è una vasta concorrenza, non vorrei dare i nomi dei club che fanno offerte, ma ce ne sono diverse”

Il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportsmail. Ha parlato delle offerte ricevute per l’attaccante Victor Osimhen, protagonista indiscusso di questa stagione con 18 gol.

Su di lui c’è l’interesse di Tottenham, Liverpool e Arsenal, ma anche di squadre spagnole e italiane, tra cui il Napoli. Lopez si aspetta di essere inondato di offerte per il suo gioiellino.

“Ci sono più offerte. Abbiamo rifiutato un’offerta inglese e una spagnola nella finestra di mercato dello scorso gennaio. Per l’estate c’è una vasta concorrenza e non vorrei dare i nomi dei club che fanno offerte, ma quello che posso dire è che ce ne sono diverse. Ci sono tre campionati che hanno squadre che hanno fatto offerte per lui”.