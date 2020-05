Il documento che spaventa la Liga: “L’agonismo indebolisce il sistema immunitario”

Prodotto anche dai preparatori di Barcellona e Valencia. Ne scrive As. “La competizione e e lo stress favoriscono il virus”

As riporta oggi di un elaborato documento di trenta pagine, non ancora reso noto, alla cui stesura hanno partecipato, tra gli altri, i preparatori atletici di Barça e Valencia. Documento che rivelerebbe il rischio di infezione da COVID-19 in caso di ripresa del campionato

“Ritorno all’allenamento e alla competizione nel calcio professionistico dopo l’allerta sanitaria COVID-19 con l’accento sulla ripresa dell’allenamento e sulla gestione della competizione”

È il titolo della ricerca che inquadrerebbe i calciatori in una sezione ad alto rischio contagio nel caso si tornasse a giocare a calcio

“Situazioni come quelle che troveremo, in cui si combinano alti livelli di stress fisiologico e psicologico, potrebbero esporre gli atleti a un rischio maggiore di infezioni respiratorie. Rischio che potrebbe essere ancora più rilevante se il COVID-19 è ancora attivo”.

Un ulteriore aggravamento della situazione potrebbe arrivare dalla quarantena forzata

“L’esposizione ad alti fattori di stress psicologico può abbassare i livelli di testosterone e immunoglobulina A (una proteina dell’anticorpo)”.

La mancanza di uno di questi due fattori favorisce l’affaticamento muscolare e un aumentato rischio di infezioni respiratorie.

In sintesi il monito della ricerca alla Liga è

“La competizione provoca una diminuzione della risposta immunitaria”