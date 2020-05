I medici di Serie C scrivono alla Figc: “La ripresa è un’ipotesi irricevibile”

I medici hanno sottoscritto all’unanimità un documento nel quale giudicano inapplicabile per la loro serie il protocollo sanitario e prefigurano “iniziative clamorose”.

Per i medici della Serie C il protocollo Figc per la ripresa del calcio è una proposta irricevibile. L’Ansa scrive che è questa la sintesi di una lettera inviata alla Federcalcio, in cui i medici “annunciano possibili iniziative clamorose”.

La lettera è stata inviata questa mattina dalla Lamica, associazione dei medici del calcio guidata da Enrico Castellacci al Consiglio Federale Figc e alla LegaPro.

