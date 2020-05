L’ex capitano del Napoli ha pubblicato su Instagram un video in cui mette a segno un colpo da vero campione, di biliardo.

Hamsik, che colpo! Non si tratta di calcio però, l’ex capitano del Napoli ha infatti postato sul suo account Instagram un video in cui si esibisce in una partita di biliardo mettendo a segno un colpo da campione.

,