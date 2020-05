Gazzetta: pronto il nuovo protocollo, niente più maxi-ritiro

La Lega ha già consegnato a Spadafora il nuovo protocollo e il Ministro si è impegnato a restituire una risposta in tempi brevi

Al contrario di quanto si fosse supposto ieri, la Lega Serie A ha fatto i salti mortali ieri per redigere il nuovo protocollo medico per la ripresa degli allenamenti di calcio e consegnarlo al Ministro Spadafora, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport

Il Ministro ha promesso di inviarlo già oggi al Comitato tecnico-scientifico, si presuppone dunque che in 3-4 giorni possa arrivare una risposta.

Le differenze rispetto al protocollo precedente

Niente più maxi-ritiro, si dorme a casa. Verrà misurata ogni giorno la temperatura e chi ha più di 37,5 non potrà allenarsi. Niente ritiro però significherà più controlli, quindi tamponi per tutti ogni 4 giorni.

Qualora si dovesse trovare un calciatore positivo l’intera squadra andrebbe in isolamento nel proprio centro sportivo continuando gli allenamenti. Ma l’opzione sarà valida solo per il periodo relativo agli allenamenti, per quanto riguarda l’eventualità nel caso in cui fosse ripartito il campionato, si è deciso di attendere e discuterne nuovamente tra 10-12 giorni, dopo aver visto l’andamento della curva epidemiologica.