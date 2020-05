Gazzetta: Mertens si arrende a De Laurentiis sulle multe e porta a casa 12 milioni

L’ultimatum dato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto riaprire la trattativa con Meertens per il rinnovo, scrive la Gazzetta dello Sport.

E’ stato il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che ieri mattina ha parlato via Skype con il belga ottenendo il sì alla firma del contratto.

La formula è quella già proposta dal presidente lo scorso primo marzo: biennale a 5 milioni di euro netti a stagione più un bonus di 2 milioni per la recompra del cartellino.

A marzo a frenare la trattativa era stata la richiesta di Mertens di rivedere la questione multe e diritti di immagine dopo l’ammutinamento. De Laurentiis si era indispettito e aveva fermato tutto. Ma grazie alla mediazione di Rino Gattuso, le parti hanno ripreso a dialogare. E Mertens si è convinto che De Laurentiis ha ragione.

“Insieme con Giuntoli, il tecnico ha convinto l’attaccante a restare, a continuare la sua esperienza napoletana con entusiasmo. Il contatto Skype intercorso tra il ds e il giocatore è stato necessario per chiarire alcuni aspetti e per confermargli la volontà del club di voler reinvestire sulle sue qualità. Poi, altre questioni verranno affrontate in seguito, a contratto firmato, senza altri equivoci. Lo stesso Mertens s’è convinto che la posizione del presidente, probabilmente, sia quella più giusta. Che, probabilmente, le multe andranno pagate, mentre la questione dei diritti d’immagine può risolversi col buon senso delle parti”.