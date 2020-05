Gazzetta: Higuain inquieto, ha subito litigato con un giornalista

Scavalcato da Dybala nelle gerarchie di Sarri, l’argentino è preoccupato per il suo futuro. Sarebbe rimasto volentieri in Argentina

Gonzalo Higuain è sbarcato ieri sera a Torino ed è attualmente in quarantena in attesa del primo tampone per verificare che non abbia contratto il coronavirus. Non è ovviamente il timore della malattia il primo pensiero nella testa dell’argentino in questo momento, bensì il suo futuro. Il Pipita non ha mai avuto un rapporto semplice con la Juve, ma negli ultimi tempi, prima dello stop forzato, sembrava che tutto fosse più sereno. Adesso invece si ritrova ad essere ultimo, ultimo calciatore ad essere rientrato e quindi ultimo nelle gerarchie di Sarri in questo momento. Sembra infatti che Dybala, tornato in gran forma dopo il lockdown, lo abbia scavalcato per il posto di centravanti

Il Pipita sarebbe rimasto volentieri in Argentina, sia per stare vicino alla mamma e alla figlia Alma, sia per evitare la beffa di una doppia quarantena. Se la A non dovesse riprendere, infatti, dovrebbe passare questi giorni da solo in Italia e altre due settimane chiuso in casa in Argentina, dopo l’ennesimo volo intercontinentale. Anche per questo non è sembrato di grande umore nel suo primo giorno italiano: arrivato sotto casa, ha avuto da ridire con un giornalista che voleva immortalarlo.

Higuain è stato tra i più contrari alla ripresa del campionato, ma a questo punto, prosegue la Gazzetta, la sua aspettativa è tornare a giocare il prima possibile perché le partite potrebbero permettergli di non pensare a mamma Nancy