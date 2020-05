Finalmente il calcio! Sarà un estate afosa e tifosa

Sarà anomalo, vellutato, ovattato, triste e poco colorato ma sarà il punto di incontro della rinascita popolare con la sua massima espressione di spensieratezza

Finalmente il calcio!

La Serie A riprende e con lei anche la B e la C stop invece ai campionati dilettantisci. Finalmente torna il pallone, in un Paese vessato e distrutto dalla pandemia la ripartenza del massimo circo popolare non poteva non esserci.

Mi perdonerete la scarsa retorica che prevederebbe una riflessione sul bisogno ostinato di partite di pallone ma l’entusiasmo con cui ho appreso questa notizia è troppo grande.

Quali le modalità? Nel caso di un ulteriore stop si creeranno dei format brevi di playoff e playout mentre se dovesse esserci un’interruzione definitiva, la classifica verrà definita “applicando oggettivi coefficienti correttivi” ossia si decideranno in base a numeri e medie.

Il campionato dovrà finire nei primi giorni d’Agosto mese che pare essere assegnato alle fase finali delle coppe europee.

Sarà anomalo, vellutato, ovattato, triste e poco colorato ma sarà il punto di incontro della rinascita popolare con la sua massima espressione di spensieratezza e l’Italia ha bisogno di staccarsi dai loop televisivi e social di questi mesi per ritornare a parlare di fuorigioco e corse Champions.

Sarà un’estate diversa, un’estate con radioline e Skygo, un’estate afosa e tifosa, un’estate dove il mercato per una volta lascerà le discussioni dei bar delle spiagge per essere sostituito dalle lotte scudetto e champion’s. Finalmente il calcio, finalmente possiamo dire di essere quasi fuori dall’incubo Covid!