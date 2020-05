Federfarma lancia l’allarme: mascherine e guanti introvabili

Le scorte di mascherine attualmente in distribuzione sono state fornite dalla Protezione Civile e entro domani saranno esaurite

Siamo nel mezzo della fase due e si va verso la riapertura graduala, ma arriva dalla Federfarma l’allarme sulle scorte dei protezione di protezione quali mascherine, guanti e alcol.

“Nella quasi totalità delle farmacie dove sono state consegnate a prezzo calmierato, per esempio a Roma, le mascherine chirurgiche sono già finite. Non sono state ancora consegnate in altre grandi città come Milano e Torino e c’è ancora stallo sulla carenza di mascherine. I farmacisti sono disponibili alla vendita, ma le ingenti quantità promesse, affinché queste ultime fossero nella disponibilità delle farmacie, purtroppo non sono arrivate. Su questo siamo punto e a capo”.

Ha dichiarato Marco Cossolo, presidente di Federfarma che precisa le scorte attualmente in distribuzione sono state fornite dalla Protezione Civile e entro domani saranno esaurite. La mancanza si aggiunge al già alto costo dei dispositivi registrato dall’inizio dell’emergenza “Il prezzo dei guanti, in lattice o nitrile, si è triplicato o quadruplicato negli ultimi mesi a seguito dell’emergenza Covid-19”. Questo, prosegue, “deriva dall’altissimo costo di acquisto pagato dalla farmacia ai fornitori, a sua volta determinato dal fatto che le materie prime sono aumentate, la richiesta si è moltiplicata per mille e le giacenze di magazzino sono ormai finite”.