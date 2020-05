Everton-Napoli: trattativa concreta, c’è un’offerta di 25 milioni

Secondo quanto riporta l’Ansa, fonti vicino al Gremio avrebbero confermato l’esistenza della trattativa tra i club per l’attaccante brasiliano

Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa fonti vicine alla presidenza del Gremio hanno confermato ad alcuni media locali che il Napoli ha fatto un’offerta di 25 milioni di euro per Everton, “stella” della squadra di Porto Alegre. La trattativa, nonostante le smentite arrivate dall’Italia, starebbe andando avanti, e se dovesse concretizzarsi sarebbe la seconda cifra più ricca ricevuta dal Gremio per una cessione.

Soltanto Arthur è stato pagato di più, perché il Barcellona lo ha acquistato nell’estate del 2018 per 31 milioni di euro, mentre Mario Fernandes, che in seguito ha acquisito la cittadinanza russa, nel 2012 venne pagato 15 milioni di euro dal Cska Mosca. Everton, detto ‘Cebolinha’ per la rassomiglianza con un personaggio dei fumetti molto amato in Brasile, avrebbe già fatto sapere che l’Italia è una destinazione gradita.