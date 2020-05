“Dresda è diversa”. Alla Dynamo non bastano i fuochi d’artificio dei tifosi

«Noi contro il resto del mondo». Il saluto degli ultras prima dell’addio alla quarantena. Debutto con sconfitta per il Dresda: 2-0 in casa dallo Stoccarda (secondo)

Ogni luogo si sente diverso. Anche Dresda è diversa. Come ha scritto l’account ufficiale della Dynamo commentando su Twitter il saluto dei tifosi ieri sera sulle rive del fiume Elba. Fuochi d’artificio per salutare il ritorno in campionato (Bundesliga 2) della squadra fermata dalla quarantena. «Noi contro il resto del mondo», lo striscione esposto dagli ultras e riportato anche dalla Bild.

“Wir zusammen gegen den Rest der Welt.” — Direkt gegenüber vom Mannschaftshotel am Dresdner Elbufer haben die Ultras Dynamo die Mannschaft mit einer Choreografie in die Nacht verabschiedet. Dresden bleibt eben anders. @K_BLOCK_DYNAMO #sgd1953 pic.twitter.com/sRbJv0hYfQ — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 30, 2020

“Noi insieme contro il resto del mondo.”- Proprio di fronte al nostro hotel sulle rive dell’Elba di Dresda, la Dinamo Ultras ha salutato la squadra con una coreografia notturna. Dresda è diversa.

È servito a poco. Perché la Dynamo – che è ultima in classifica – ha perso 2-0 in casa contro lo Stoccarda che è secondo. È stata la prima partita della Dynamo che ha saltato le prime due gare in seguito alla quarantena.

Non potendo andare allo stadio, i tifosi hanno provato a dare il proprio contributo. Ieri sera si sono radunati sulle rive dell’Elba, hanno sparato fuochi d’artificio e bengala proprio di fronte all’hotel che ha ospitato la squadra in quarantena. E hanno srotolato lo striscione con la scritta: “Insieme contro il resto del mondo!”

L’allenatore Markus Kauczinski era stato facile profeta: “Lo Stoccarda è avvantaggiato dal punto di vista della preparazione fisica, hanno già giocato due partite. Per noi è la prima. Abbiamo dovuto pedalare per due settimane a casa mentre gli altri stavano giocando. È stata una sensazione molto spiacevole”.