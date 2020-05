Dove vai se i copricerchi a tono non ce l’hai?

Ce ne sono di artistici: personalizzati a mano, con spray e colore, o col digitale. Un accessorio che serve e che può caratterizzare l’automobile

Copricerchi: il tocco di classe per la tua vettura

A Napoli si sa, avere una auto di classe è uno status symbol. In questi mesi si è potuto circolare poco ed ammirare pochissimo. Tirare fuori l’auto dal garage è doveroso ma per farlo bisogna vestirla di nuovo.

Come fare?

Non è certo facile scegliere i copricerchi: ve ne sono molto belli ed esclusivi in commercio.

Copricerchi: i migliori

Non è certo facile scegliere i copricerchi: ve ne sono molto belli ed esclusivi in commercio. Questi accessori piacciono davvero a tutti e ci sono per ogni gusto. I più artistici possono persino vedere di personalizzarli al massimo o con servizi digitali o perché no da soli, in garage, con spray e colori: un bell’azzurro Napoli perché no?

Fibra di Carbonio: un prodotto ottimo. I copricerchi in fibra di carbonio in colore nero, con inserti che ricordano la fibra sono veramente belli. Si trovano spesso in colorazione silver e questo rende l’auto molto più sportiva.

I copricerchi hanno fatto stile e persino “epoca” chi non si ricorda quelli della Panda?

Copricerchi perché si usano

Presi dalla smania di risparmiare molti si chiedono per cosa possono essere utili i copricerchi. I motivi sono molteplici Essi servono in modo generale per coprire i cerchi e proteggerli dagli urti e da altre abrasioni, non solo per rendere la vettura più in stile o elegante. Sicuramente oltre l’importanza e lo scopo protettivo è vero che danno un maggiore tocco estetico a dei cerchi che in genere sono scuri e tendono spesso a sporcarsi. È sempre importante aver copricerchi nuovi e belli ma è anche vero che bisogna prestare attenzione si possono rompere con facilità