Dialogo tra Montalbano e Conte sulla curva della mafia

Caratella “Dutturi, dutturi ci sta che c’iè sulla linnea l’allenaturi dell’Interra Cunte”. “Ma pirchia Cunte have da clamari aquì al nuestro cummissariata?”

Catarelli: “Nun lu saccia: forsi havino da iucari col il Panorma doppa il loccodanno?”.

M: “Catarè, chella il Panorma non iuoca nella stissa siria dell’Interra e la Cuppa Italie è alli simifinalia sinza squatra siciliana.. “.

C: “Allura furse l’Interra ritrocisse… “.

M: “(…). Va bine passamilla”.

“Buona giornata Commissario Montalbano: sono il Presidente Conte, la disturbo?”.

M: “Prisidenta, havia da babbiarme, in che cusa lia pussa esseri utilia?”.

Cunte: “La ministra dell’Interno – la cittatine Lamurgesa; nuta sarcastiche mintali del Muntilbano – mi ha comunicato che in tutt’Italia la sua è l’unica circoscrizione che non ha elevato una multa ai cittadini… E dato che il leader dell’opposizione Salvini ha protestato sugli organi di stampa per questa singolarità volevo accertarmi personalmente del perché… “.

M (ngiarmata): “Ah, il suo ex amica Salvinia… “

C (irritato): “Ex collega di governo… , prego”.

M: “Colliga che palabra odiose… “.

C: “Allora commissario, se la smettiamo con le citazioni mi vuole spiegare quest’astrusità?”.

M: “Non ci stavi aliquia astrusitate, Prisidenta: i vigatesa – e magari chella di Muntelusa; nuta finitime del Muntilbano – si sugno accumpurtata impeccabilia e non havino violata niuna urdinantia nia nationalia, nia lucalia”.

C: “Lei mi sta dicendo che nella terra del Gattopardo nessun cittadino è uscito per prendersi un’ora di sole?”.

M: “Non gliela stavi dicinna: gliela dissi già”.

C: “Ricordo che i tempi storici da voi sono più forti delle forme mediate di passato prossimo, ma al di là della consecutio rilevo che è ben strambo… “:

M: “Ma non è chiù stramma che a Milane ci siana state – macari nuia in Sicilie havimma il passata prossima; nota parianto-virbala del Muntilbano – multa cuntravventiona?”.

C: “Ma cosa fa Montalbano cavalca derive secessioniste al contrario?”.

M: “Nonsi Prisidenta non cavalca nihilo: cunstatava… “.

C: “Ah, bene: perché già con questo storia di Feltri la situazione è a livelli di guardia… “.

M: “Io cunstatava prorpia pirchia guardia sugno”.

C: “Commissario, io da uomo meridionale apprezzo la sua ironia ma io le ho telefonato solo per sapere di questa strana circostanza. Immagino che lei avesse messo in atto i protocolli di controllo del territorio che il Prefetto ed il Questore avevano approntato?”.

M: “Sissi, ma niuna pirsona violai i prutocolla, pirchia niuna si vitte strata strata: forse si futterono di paure per il viria mallitta”.

C: “La cosa mi appare singolare… “.

M: “Pirchia le paria singularia?”.

C: “Perché il nostro amato Sud incamera dentro di sé delle percentuali di anarchia verso le restrizioni straordinarie che mi sembra strano che non si sia verificato almeno un caso singolare… “.

M: “Ma lia nun pinsa che i siciliana sugno cittadina come omnes l’ata?”.

C: “Sì, non dubito, ma mi permetta di dubitarne laicamente… “.

M: “Lia poti dubitaria quanna volia”.

C: “Va bene, commissario, la saluto. Sono stato contento di conoscerla: io la seguo ogni lunedì in televisione e come lei sa suo fratello Nicola è uno dei nostri manager di maggioranza”.

M: “Prisidenta io sugno figlia unica e non havio timpa di vederi la tilivisiona”.

C: “Lei continua a scherzare, ma è simpatico… “.

M: “Gratia per la simpatie che mi addibita ma io havio da dirle macari altera cosa”.

C: “Dica, commissario… “.

M: “Havimma racculte multa nformationa sulla prisinza delle maffie in multa activitates civilia qualia la distributiona delle spisa ai cittadina, sui solda delli affitta, e sulla ntromissiona nelle banca locala per i finantiaminta alle ‘mpresa… “.

C: “Beh, di queste cose si occupa la collega di Governo Lamorgese: può far pervenire le sue informazioni al Prefetto Bonetti-Alderighi che le girerà ex abrupto alla Ministra dell’Interno”.

M: “Ah, lia non si occupe di cheste cusa?”.

C: “Mio caro commissario io mi occupo della seconda fase ed ho a cuore che la curva dei contagi non risalga inopinatamente… “.

M: “Va bine, Prisidenta, stavi attinta alla curve che io pinsa alla linnea della maffie: boni juorna”.

C: “(…)”.