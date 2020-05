Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla Vita nova

“E allura: omnia rigulara: ci sugno dei prutucolla che dicana di fari cussie… “. “Ma per quanta timpa havinno da mittirce le mascherine sui proto colla?”

Aviva appina finito di ascutari chilla scritturi laziali che si chiamavi Antonia Manzina che aviva litta nu piezzo del prossima e ultima rumanza del Maistra, che s’initulava Riccardina…

Muntilbano eri trista pirchia le storie di Cammillera stavino per finiri, ma macari pirchia la su viti eri ncartate in una vintiate impruvvisa.

Cusa ci aspittava in chesta futura che stavi per arrivari: saribbi arrivate n’altira futura o sarimmo stata simpre in chesta bunaccia dell’Antilla dell’umanitate?

Pinsanna a chista pinseri nivuri come il cieli di maja di chesta primmavira mpruvvisaminta parinta ad aprili Muntilbano si susette dalla su pultruna e annai virso la virandine con un giubbina addossa pirchia si ira missa nu puca de maistralia.

Ma il malitto suno del tilifono gli fici prinniri a vola il cordalessa: iusto il timpa di assitarisi fora a sciariarisi.

“Muntilbano sugno: chi scassa?”.

Catarelli: “Dutturi, dutturi: sugno ia, ma nun scassai nenti!”.

Muntilbano: “Catarè, diciva cusia per diciri: eri na mitafora”.

C: “Ma ancora s’amminchia – parlanna cu rispetta; nuta rispittosa de Catarelli – con chesta mitafora?”:

M: “M’amminchio con la minchia che volia… , che volia tibi?”.

C: “Io niuna minchia volia”.

M (arraggiata): “Catarè, che vaia truvanna?”.

C: “Ah, sì, dutturi, la acchiamai non per ratione di servitia ma per sottoporle una cusa che mi accapitai… “.

M: “Catarè, ma mi havia prisa pè uni cunfessura?”.

C: “Nonsi, dutturi, lei non è parrinu: lia è uni che funtioni”.

M: “Ma pirchia i parrini non funzionina?”.

C: “A funtiunari funtionina melus che nobis: ma io pinsa che i parrinu sientici la missa e stucacci li rina… “-

M: “Io la pinsa uguala… “.

C: “Bine allura potia acchiederi?”.

M (perfida): “Poti acchiedere, ma ante dibo acchiederi tibi: ti accunfissassi?”.

C: “Sissi, dutturi e mi cummunicai macari”.

M (ieratica): “Bine, allura, poti macari acchiederi… “.

C (stupita): “Allura io il primera juorna della Afasia doia bissa sugno ita dal mio barbera di ficucie che si acchiamma Mimì… “.

M: “Ah, bine: ci dovia annari macari ia pe na sistematina dal barbera… “.

C (divertita); “Dutturi, ma lia, parlanna cu rispetta, capilla nun ne tena… “.

M: “Ma parlanna pe rispetta per chia?”.

C: “Pè chia i capilla li tena… “.

M: “Ah, nun faci na grecchia”.

C: “Insumma, dutturi, io sugno annata da Mimì che è un masto d’opira fina e l’havia truvata cu a mashirina e mintra mi assugliava i capilla macari ia havia tinuta a maschirina… “.

M: “E allura: omnia rigulara: ci sugno dei prutucolla che dicana di fari cussie… “.

C: “Ma per quanta timpa havinno da mittirce le mascherine sui proto colla?”.

M: “Ma qualia colla Catarè: chilla le maschirina simittano sulle grecchie ed in facciula… “.

C: “Diciva, dutturi: quanno addura chesta camurria delle maschirine nfacciula?”.

M. “Addura fina a quanna si attruvana le tirapie iuste o il vaccina o quanna sparisce il viria… “.

C: “Ma se non succedana cheste cusa nuia havimma da tinirci tra capa e colla sti maschirina?”.

M: “Sissi, Catarè ma sinza capacolla… “.

C: “Dutturi, ma io con cheste saluma in facciula non arricunusco manco plus i mea parinta… “.

M: “Ma ti ci viaia d’accorda con i tuoia parinta?”.

C: “A vuta sissi a vuta nonsi: ma comunqua alli vota mi piaccia macari scambiarce qualichi palabras… “.

M: “E scambiacene mina… “.

C: “Ma lia li pirsona pe strata li accunusce?”.

M: “Sissi, havia ratione : havio diffucultate macari ia a cunuscerle… “.

C: “Ma accussia ci guadagnana superattutta i sdilinquinta”.

M: “Veru è… “.

C: “Ma un è che essenna il viria na camurria l’haviana mandata chilla del clanne dei Cuffara?”.

M: (…)”.