Dai gol col Tottenham ai marines coreani: Son è un vero “cecchino”

Una volta tanto la metafora bellica applicata al pallone ci può stare: Son Heung-min è un vero “cecchino”.

L’attaccante sudocoreano del Tottenham ha completato il programma di addestramento militare obbligatorio di tre settimane che fino all’inizio della pandemia era riuscito ad evitare grazie alla medaglia d’oro vinta ai Giochi asiatici 2018. Lui e i suoi compagni di nazionale sono però tenuti a sottoporsi almeno ad un addestramento di base. E Son ha chiuso facendo segnare le migliori prestazioni tra tutti i 157 soldati del suo gruppo: un punteggio perfetto di 100 su 100 nella valutazione mentale, e un 10 su 10 al poligono. Un “cecchino”, appunto. Come in area di rigore.

“Ha ricevuto il premio ‘Pilsung’, scelto tra i migliori del suo corso”, scrive la BBC riportando una notizia della Yonhap News Agency.

Gli Spurs si sono congratulati con il giocatore sui social, e hanno annunciato che tornerà a Londra la prossima settimana.

Son Heung-min wins top five best trainees as he finishes his three-week military training! pic.twitter.com/ZljrGuowJk

— AFC (@theafcdotcom) May 8, 2020