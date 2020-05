Cuomo: «Lo sport torni a New York. Voglio vedere i Buffalo Bills»

Il Governatore in conferenza stampa: «Chiunque può, torni all’attività, avrà il nostro sostegno. Si torni a giocare a porte chiuse»

Nella sua quotidiana conferenza stampa, il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha parlato di sport. E ha incoraggiato le principali squadre sportive dello Stato di New York a pianificare il ritorno alle competizioni ovviamente a porte chiuse.

«Hockey, basket, baseball, calcio: chiunque abbia la possibilità di farlo, torni all’attività. Troverà in noi collaborazione. Credo che sia nell’interesse di tutte i cittadini e anche dello Stato di New York». Scherzando, ha aggiunto: «Divulgazione personale, voglio vedere giocare i Buffalo Bills». Che sono l’unica squadra della Nfl a giocare le partite casalinghe nello Stato di New York (a differenza dei Giants e dei Jets).

Espn ricorda che negli Stati Uniti i principali sport hanno chiuso lo scorso marzo a causa della pandemia da coronavirus.

La Major League Baseball sta trattando con i giocatori per ripartire e la NFL ha pubblicato il suo programma.