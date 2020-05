Costacurta: «A Maradona potevamo fare 66 falli prima di essere ammoniti. Ma Messi è più figo»

A Sky Sport: «Con Leo è diverso, è molto più tutelato. Messi lo incontrai quando aveva sedici anni. Dopo un quarto d’ora chiesi il cambio ad Ancelotti»

A Sky Sport Costacurta non ha parlato solo di Messi, ha parlato anche di Maradona.

Di Diego ha detto

“A Maradona potevamo fare 66 falli prima di essere ammoniti. Con Leo è differente, ora è diverso”.

Ha poi aggiunto,

“Messi è più figo di Maradona”,

nonostante li veda molto simili in termini di “genio e per come si esprimono sul campo”.

Di Messi ha raccontato che la prima volta lo incontrai quando messi aveva 16 anni:

“Credevo fosse un bambino e che avrei fatto con lui quello che volevo. Ma dopo un quarto d’ora chiesi il cambio ad Ancelotti”.