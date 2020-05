“Messi? Lo incontrai quando aveva 16 anni, dopo un quarto d’ora chiesi ad Ancelotti il cambio”

A Sky Sports: “Credevo fosse un bambino e che avrei fatto con lui quello che volevo. “A Maradona potevamo fare 66 falli prima di essere ammoniti. Con Leo è differente. Messi è più figo di Maradona”

Alessandro Costacurta, mitico difensore del Milan di Ancelotti ha raccontato a Sky Sports un aneddoto riguardante Messi.

La prima volta che si incontrarono in campo, ha dichiarato, Messi aveva 16 anni.

“Credevo fosse un bambino e che avrei fatto con lui quello che volevo. Ma dopo un quarto d’ora chiesi il cambio ad Ancelotti”.

Non solo Messi. Costacurta ha raccontato anche di Maradona.

“A Maradona potevamo fare 66 falli prima di essere ammoniti. Con Leo è differente, ora è diverso”.

Tuttavia, ha aggiunto,

“Messi è più figo di Maradona”,

nonostante li veda molto simili in termini di “genio e per come si esprimono sul campo”.