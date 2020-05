Coronavirus Italia, 888 nuovi casi (394 in Lombardia). 195 morti

Il bollettino della Protezione civile. Gli attuali positivi sono 78.457 (-2.809). I morti in Italia superano quota 31mila. In Lombardia prosegue il calo dei ricoverati

La Protezione civile ha pubblicato il consueto bollettino con i dati dell’epidemia in Italia. I nuovi casi di coronavirus sono 888, per un totale di 222.104 positivi dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono in decisa riduzione. Ammontano a 78.457, con un decremento notevole: -2.809. I guariti sono 3.502 in più rispetto a ieri. Il totale dei guariti è di 112.541 persone.

I morti, nelle ultime 24 ore, sono 195. I cittadini italiani deceduti a causa del virus sono adesso 31.106.

In Lombardia prosegue il calo dei ricoverati, anche in terapia intensiva. I casi positivi sono 83.298, 394 più di ieri. Le persone ospedalizzate sono 5.007, -215 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 307. Le vittime delle ultime 24 ore sono 69, per un totale di 15.185 morti tra i cittadini lombardi dall’inizio dell’epidemia.