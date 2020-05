Chiellini: quando Higuain arrivò alla Juve ripeteva continuamente “questo è un paradiso!”

Nell’ennesimo stralcio dell’autobiografia scopriamo che l’argentino soffriva il calore di Napoli: “A Torino può uscire per l’aperitivo e magari i tifosi gli chiedono solo due selfie”

“Questo è il paradiso!”, ripeteva ogni giorno Gonzalo. Così nell’ennesimo stralcio della sua autobiografia (ormai pubblicata da settimane per versetti, tipo Bibbia) Giorgio Chiellini racconta l’arrivo di Higuain alla Juventus. L’attaccante argentino, nei giorni in cui è accusato di essere il traditore di un popolo, si rallegra del fatto che a Torino se lo filano in pochi: “Poteva addirittura uscire per l’aperitivo e magari i tifosi gli chiedevano solo due selfie”.

Per Chiellini “Gonzalo è un tipo tosto, un grande, ragazzo impegnativo ma grande: ha sempre bisogno di sentire attorno a sé tanta fiducia. Io lo adoro, mi piace la sua espansività latina. È un compagnone, ed è una persona sensibile: questo gli ha fatto “sentire” molto, forse troppo, alcune partite”.