Chiellini: «Conte arriva e fa piazza pulita. Se sei contro di lui te ne vai»

Giorgio Chiellini e la sua autobiografia continuano a far discutere. E’ stato reso pubblico un nuovo stralcio del libro. Stavolta il capitano bianconero parla di Antonio Conte.

«Antonio Conte arriva e fa piazza pulita. La società nerazzurra aveva già deciso di non puntare su Icardi e Nainggolan, ma Perisic era a disposizione. Si vede che Conte l’ha soppesato in ritiro e poi ha deciso che non serviva. Alla Juve, il primo anno, Ziegler non ha neppure finito il ritiro, Felipe Melo e Amauri sono durati due giorni».