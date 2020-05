Il colpaccio della Bundesliga: ora il “made in Germany” è il golden standard dello sport mondiale

La Faz: “Ritorno in campo elogiato da tutti. Un successo, abbiamo fatto una cosa che altri campionati e paesi sognano ancora”

“Made in Germany” ora è qualcosa di simile al gold standard per lo sport, quasi in tutto il mondo. Il modello tedesco. la Bundesliga, ha fatto il colpaccio: anticipando il ritorno in campo ha indicato una via a tutti gli altri. E ora che per due giorni tutto il mondo s’è collegato con i campi a porte chiuse del campionato tedesco, straniamenti a parte tutti vogliono replicare questo euforico ritorno alla normalità.

Lo scrive, tra gli altri, Christian Kamp in un editoriale sulla Faz. Certo, è tutta una scommesa, c’è sempre da capire quanto il riavvio del calcio peserà sull’epidemia. Ma intanto in Germania fanno lunghi sospiri di sollievo dietro la mascherina: è piaciuto più o meno a tutti, “nel complesso, la Bundesliga ha fatto un ritorno in campo migliore di quanto molti si aspettassero, e ora viene elogiata da tutte le parti. Un successo, perché ha fatto qualcosa che altri campionati e paesi sognano ancora”.

Ora però “il calcio non dovrebbe commettere l’errore di localizzare la verità solo sul campo. Quella continua ad essere nei laboratori, dove nelle prossime settimane si deciderà se il buon feeling sarà seguito dall’epidemiologia. Le situazioni critiche, era già chiaro, non sono quelle nello stadio, ma quelle nella vita quotidiana dei professionisti, tra il campo di allenamento e l’appartamento (e talvolta il supermercato)”.