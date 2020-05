Calcio e Finanza: i club potrebbero fare causa a Sky per danno d’immagine

I club hanno già fatto partire un’ingiunzione di pagamento per Sky e con la ripresa del campionato potrebbero decidere di procedere in modo più duro

Non sembra essersi allentata la situazione di stallo tra la Lega Serie A e Sky per il pagamento dell’ultima rata dei diritti della stagione in corso. I club hanno già fatto partire un’ingiunzione di pagamento e la ripresa del campionato stabilito per il 20 giugno rendono la ricerca di una soluzione più stringente.

Sky aveva chiesto nelle scorse settimane uno sconto del 15-18% qualora il campionato fosse proseguito, una proposta che per l’a.d. della Serie A, Luigi De Siervo, non poteva «essere accettata, tanto più in un momento finanziariamente così complicato per le nostre squadre».

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza potrebbe esserci un ulteriore inasprimento della situazione, proprio a causa della ripresa del campionato

Al momento, la ripartenza della Serie A resta un ulteriore argomento in favore dei club, che potrebbero anche decidere di portare avanti una causa per danno di immagine.