Barbacetto: Gallera è ancora alla fase zero. Il disastro lombardo continua

Sul Fatto. Ciò che a febbraio poteva essere giustificato dalla sorpresa del virus, oggi è incapacità pura. Non c’è un piano lombardo di contrasto al Covid-19

Sul Fatto Quotidiano, Gianni Barbacetto torna a commentare la situazione della Lombardia alle prese con il virus.

“E va bene: a fine febbraio, quando l’emergenza virus scoppiò e trasformò la Lombardia nell’area con più morti e contagiati di tutta Europa, l’assessore Giulio Gallera non se l’aspettava e ha “guidato a fari spenti nella notte”, come ha detto in Consiglio regionale. Ma ora, undici settimane dopo, come spiega l’impreparazione, l’approssimazione, il fallimento con cui continua a gestire la sanità della regione più ricca del Paese? Perché non li ha ancora accesi, quegli stramaledetti fari, nella notte che sta diventando alba?”

Da gennaio si sapeva che esisteva il rischio di pandemia, eppure i vertici della Regione Lombardia non hanno fatto niente. Non hanno isolato Alzano e Nembro con una zona rossa. Hanno lasciato che il virus dilagasse e che si diffondesse negli ospedali. Non hanno attivato la medicina territoriale. Non hanno fatto tamponi e neppure provveduto alle protezioni individuali. Hanno lasciato che gli anziani si infettassero nelle case di riposo.

“Hanno comunicato dati pasticciati, con i dimessi conteggiati come guariti. In compenso hanno buttato 21 milioni di euro offerti da donatori in un inutile (e vuoto) ospedale alla Fiera delle vanità dell’assessore e della nomenklatura di Regione Lombardia”.

Oggi, a undici settimane di distanza, “un vero piano di contrasto al Covid-19 ancora non c’è”.

Scrive Barbacetto:

“Siamo alla fase due, ma Gallera è ancora alla fase zero”.

Non esiste un programma per andare avanti, per rafforzare la medicina del territorio, i tamponi sono ancora pochi rispetto alle necessità e resta in piedi il nodo dei test sierologici.

“Il disastro lombardo, insomma, continua. Ciò che a febbraio poteva essere giustificato dalla sorpresa, dalla novità, dall’unicità del caso, oggi non lo è più: è incapacità pura. Gallera è stato salvato dalla sua maggioranza (Forza Italia e Lega) dalla richiesta di dimissioni avanzata dal Pd. Ma lo sfacelo è sotto gli occhi di tutti. Dio non voglia che le riaperture della fase due facciano ripartire l’emergenza”.