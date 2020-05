As: né il Napoli né Callejon escludono la possibilità di un rinnovo

Per ora i contatti dello spagnolo con Valencia e Siviglia sono stati solo manovre preliminari. Gattuso vuole continuare a puntare su Josè Maria. L’arrivederci sembra la soluzione più probabile, ma non è scontata

Dopo Mertens anche Callejon potrebbe firmare il rinnovo con il Napoli. Stando a quanto scrive As, infatti, l’addio all’azzurro da parte dello spagnolo non è poi così scontato.

A dicembre Callejon ha parlato con De Laurentiis, suo estimatore da sempre. Il suo agente qualche giorno fa ha dichiarato che non ci sono novità, non ci sono stati altri contratti. La pandemia ha bloccato i negoziati. Intanto, diversi club spagnoli hanno mostrato il loro interesse per Josè Maria. Tra questi Siviglia e Valencia. Ma, scrive As, si è trattato solo di contatti preliminari.

“Callejón, intoccabile e onnipresente durante le sue sette stagioni napoletane, stava anche iniziando con Rino Gattuso, che lo ha schierato titolare 11 volte nelle 15 partite dal suo arrivo. L’allenatore vorrebbe continuare a contare sullo spagnolo, che si alternerebbero a destra con il neo acquisto Matteo Politano. Cercare un sostituto con le sue caratteristiche, inoltre, nel complicato mercato che ci aspetta, non sarebbe facile. L’arrivederci oggi sembra la soluzione più probabile, ma né Callejón né il Napoli escludono la rinegoziazione per continuare insieme un’altra stagione”.