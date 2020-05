Arsenal, la moglie di Kolasinac fermata in aeroporto per una pistola stordente

Il Sun riporta che Bella Kolasinac, moglie del difensore dell’Arsenal Sead, è stata fermata dalla polizia all’aeroporto di Londra per aver portato una pistola stordente nel Regno Unito.

La ragazza era di rientro da Francoforte e secondo il quotidiano inglese la pistola era stata acquistata nei mesi scorsi dopo che il marito e il compagno Mesut Ozil erano stati assaliti da due ragazzi armati di coltello .

Un portavoce della famigla al Sun ha spiegato che si tratterebbe solo di un malinteso

“È stato tutto un malinteso. La pistola stordente era ancora nella sua confezione e non aveva le batterie. Bella è stata in grado di dimostrare di aver inviato una e-mail agli operatori di volo per assicurarsi che potesse importarla. Sfortunatamente, era in volo con il telefono spento quando ha ricevuto un’email che diceva che il dispositivo era illegale. La compagnia aerea aveva informato i doganieri che aveva la pistola prima dell’atterraggio dell’aereo. Non lo ha dichiarato perché non pensava di aver fatto qualcosa di sbagliato. Questi dispositivi possono essere trasportati legalmente in una borsa in Germania se il proprietario ha un permesso”.